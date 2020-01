Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Kontrolle in einem IC-Zug hat ein Schwarzfahrer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Bahn angegriffen. Der 45-Jährige habe auf der Fahrt zwischen Altona und Hauptbahnhof keine Fahrkarte vorzeigen können, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Als der Zugbegleiter ihm am Freitagabend sagte, dass er aussteigen müsse, habe der 45-Jährige wild um sich geschlagen.

Einem Sicherheitsmann habe er einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, dessen Kollegen habe er in die Hand gebissen. Der Mann sei nicht verletzt worden, weil er Handschuhe trug. Der vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Schwarzfahrer wurde am Hauptbahnhof von der Polizei in Empfang genommen.