Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei Hamburg hat vier Tatverdächtige einer mutmaßlich international agierenden Auto-Diebesbande gefasst. Nach einer Serie von mindestens 140 Kfz-Aufbrüchen in Norddeutschland gelang es den Ermittlern in Zusammenarbeit mit litauischen Beamten Ende Januar, die mutmaßlichen Täter im Alter von 26 bis 30 Jahren festzunehmen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach einem weiteren Tatverdächtigen wird nach Angaben der Polizei noch gefahndet. Bereits seit Mai vergangenen Jahres wurde gegen die mutmaßliche Bande von Kfz-Aufbrechern ermittelt. Deren Mitglieder stehen in Verdacht, in großem Stil Autos aufgebrochen und dabei erbeutete Kfz-Teile ins Ausland gebracht zu haben. Dort dürfte jeweils zeitnah ein Weiterverkauf der Beute erfolgt sein.