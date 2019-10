Hamburg (dpa/lno) - Eine 90-Jährige ist im Hamburger Stadtteil Horn Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Täter konnte mit seiner Betrugsmasche 4500 Euro erbeuten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war die Rentnerin am Donnerstag von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, dass von ihrem Konto unberechtigt Geld abgehoben worden sei. Die 90-Jährige hob daraufhin 4500 Euro von ihrer Bank ab. Der falsche Polizist überzeugte die Frau anschließend davon, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handeln würde und brachte sie so dazu, die Summe für einen angeblich geplanten Austausch in ihrem Briefkasten zu deponieren. Der Täter konnte anschließend mit dem Geld flüchten.