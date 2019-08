Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Raubserie in Hamburg aufgeklärt. Drei Männer sollen danach mindestens fünf Mal in den Stadtteilen Eimsbüttel, Lokstedt, Sternschanze und Eidelstedt Geschäfte, Spielhallen oder Kioske überfallen haben. Zunächst seien die Beamten von einem Einzeltäter ausgegangen, der mit gleich drei Überfällen Anfang August in Verbindung gebracht worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie sich im Verlaufe der Ermittlung aber herausgestellt habe, sei der 18 Jahre alte mutmaßliche Räuber von zwei angeblichen Mittätern zu mehreren Überfällen gezwungen worden.