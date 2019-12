Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei Hamburg und die Bundespolizei fahnden mit Fotos nach mehreren unbekannten Tätern wegen gefährlicher Körperverletzung. Im ersten Fall haben zwei junge Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren am 11. Mai gegen 23.35 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofes zwei junge Männer mehrfach ins Gesicht geschlagen und einen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die beiden Opfer erlitten durch die massiven Übergriffe erhebliche Verletzungen, darunter ein offenes Schädelhirntrauma, Hirnblutungen und Gesichtsfrakturen.

Im zweiten Fall haben am 12. Juli gegen 0.15 Uhr in Hamburg-Wandsbek drei unbekannte Männer einen 19-Jährigen verletzt und ausgeraubt. Der 19-Jährige ging zu Fuß vom U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt in Richtung Anemonenweg und wurde plötzlich von hinten festgehalten. Unter Vorhalt eines Messers wurde er zu Boden gebracht, getreten und anschließend durchsucht. Dabei entwendeten die drei Täter Bargeld, ein Handy und persönliche Papiere. Anschließend flüchteten sie in Richtung Stephanstraße.