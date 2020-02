Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der registrierten Straftaten ist in Hamburg im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent gesunken. Die Zahl der Delikte ging um 7762 Fälle auf 210 832 Delikte zurück, wie Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Freitag sagte. Das sei der niedrigste Stand seit 1981. Zugleich stieg die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr von 45,8 auf 46,7 Prozent. Das Risiko, in Hamburg Opfer einer Straftat zu werden, sei statistisch so gering wie seit 1979 nicht mehr. Innensenator Andy Grote (SPD) sagte: "Die Stadt wächst, die Kriminalität sinkt." Es gebe einen "verfestigten Abwärtstrend".

Grote hob besonders die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen hervor. Deren Zahl habe sich innerhalb von vier Jahren halbiert und liege mit 4313 Fällen auf dem niedrigsten Stand seit 1974. Rückgänge verzeichnete die Polizei auch bei Fahrrad- und Autodiebstählen sowie bei der Gewaltkriminalität. Anstiege gab es bei Enkeltrickbetrügereien und ähnlichen Taten sowie bei Sexual- und Drogendelikten.