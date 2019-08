Online-Gastgeber soll Frauen in Hamburg gedemütigt haben

Hamburg (dpa/lno) - Ein Online-Gastgeber soll Frauen bei ihrer Übernachtung in Hamburg-Winterhude gedemütigt und gequält haben. Der 29-Jährige stehe im Verdacht, seinen weiblichen Gästen ein Mittel in ein Getränk gemischt zu haben, das Harndrang und Magenkrämpfe verursache, sagte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft am Montag. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zuerst habe eine Frau im Oktober vergangenen Jahres Anzeige erstattet.