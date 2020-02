Hamburg (dpa/lno) - Zweieinhalb Jahre nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg fahndet die Polizei öffentlich nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Der Mann sei verdächtig, am 7. Juli 2017 aus einer Menschenmenge heraus mindestens eine Flasche auf Polizisten geworfen zu haben. Die bisherigen Nachforschungen der Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" hätten nicht zur Identifizierung des Verdächtigen geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft habe darum einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Seit Dezember 2017 haben Polizei und Staatsanwaltschaft bereits sechs Fotoserien von mutmaßlichen G20-Gewalttätern veröffentlicht. Von den 413 Unbekannten wurden bis Ende vergangenen Jahres 135 über diesen Weg identifiziert.