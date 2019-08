Hamburg (dpa/lno) - Nach drei sexuellen Überfällen auf Frauen in Hamburg-Wilhelmsburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Passanten hätten den 28-Jährigen am Samstagmorgen dabei beobachtet, wie er eine Joggerin auffällig verfolgte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen bei einer Sofortfahndung in der Nähe des Wilhelmsburger Inselparks stellen.