Hamburg (dpa/lno) - Ein in Hamburg entflohener mutmaßlicher Sexualstraftäter ist weiter auf der Flucht. Vom 27-Jährigen fehle bislang jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Mann war am Montag aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ausgebrochen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm. In der Nacht wurde die Suche abgebrochen. "Die gezielte Suche geht dann wieder im Laufe des Tages weiter", sagte der Polizeisprecher.