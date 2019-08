Hamburg (dpa/lno) - Ein mutmaßlicher Heiratsschwindler hat eine 79-jährige Hamburgerin um mehr als 130.000 Euro betrogen. Der 69-Jährige habe die Seniorin im Juli 2018 auf der Straße angesprochen und sie in der Folgezeit immer wieder kontaktiert, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Täter habe sich als wohlhabender Goldschmied ausgegeben und der Dame teure Geschenke gemacht. Er habe ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und eine Heirat in Aussicht gestellt.