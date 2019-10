Hamburg (dpa/lno) - Ein 43-Jähriger hat seine ehemalige Lebensgefährtin und ihren Nachbarn in Hamburg-Heimfeld mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Er drang in der Nacht zum Sonntag durch die Terrassentür in die Wohnung seiner 32-jährigen Ex-Freundin in der Bissingstraße ein, in der diese sich gerade mit einem 61-jährigen Nachbarn aufhielt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Messerangriff flüchtete der 43-jährige Serbe in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Die lebensgefährlich Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und notoperiert. Die 32-Jährige befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Grund für die Tat waren nach Vermutungen der Polizei Beziehungsstreitigkeiten.