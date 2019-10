Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Streit mit einem Toten und zwei Verletzten in Hamburg-Wilhelmsburg sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Denn der genaue Tatablauf sei nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Hintergrund seien möglicherweise geschäftliche Streitereien gewesen. Den ersten Ermittlungen zufolge waren die drei Männer am frühen Donnerstag auf der Straße erst verbal aneinandergeraten und hatten sich dann mit Messer und Eisenstangen bekämpft. Dabei wurde ein 47-Jähriger tödlich verletzt. Sein Sohn erlitt Verletzungen an den Händen. Der 54 Jahre alte Kontrahent aus Schleswig-Holstein hatte Kopfverletzungen und eine Fußfraktur. Er wird noch im Krankenhaus behandelt. Dort sollte er am Freitag einem Haftrichter zugeführt werden.