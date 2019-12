Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Zoll hat am Busbahnhof einen Drogenkurier gefasst, der etwa 1,2 Kilogramm Kokain und Heroin in seinem Körper nach Skandinavien schmuggeln wollte. Der Mann sei mit dem Reisebus aus Spanien gekommen und habe typische Utensilien für einen Körperschmuggel bei sich gehabt. "Das ist alles, was man braucht, um leichter schlucken oder ausscheiden zu können. Vaseline zum Beispiel oder ein einfaches Netz, um etwas abspülen zu können", sagte ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Ein entsprechender Wischtest auf der Haut reagierte positiv auf Kokain und bestätigte so den Verdacht. Bei einer freiwilligen Röntgenaufnahme im Krankenhaus wurden die sogenannten Bodypacks eindeutig festgestellt.

Einen Tag nach seiner Festnahme Anfang Dezember habe der Mann unter ärztlicher Aufsicht die Päckchen ausgeschieden. So wurden letztlich 100 Päckchen mit insgesamt 1000 Gramm Heroin und 22 mit zusammen 220 Gramm Kokain sichergestellt. Bei den Päckchen handelt es sich den Angaben zufolge in der Regel um zugeknotete Kondome, die zusätzlich mit Wachs ummantelt sind. "Das ist lebensgefährlich, wenn das Päckchen im Körper aufgeht", sagte der Sprecher weiter. Der Fund sei zwar eine sehr große Menge, "aber ich würde sie nicht unter riesig laufen lassen".

Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Es wurde ein Haftbefehl wegen des Schmuggels von nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln erlassen.