Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Streit ist ein Mann in Hamburg-Wandsbek von einem 20-Jährigen mit einem Messer an der Brust verletzt worden. Der 28-Jährige kam am Samstagabend in ein Krankenhaus, ist aber nicht in Lebensgefahr gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. An der Auseinandersetzung waren insgesamt fünf Männer im Alter von 17 bis 28 Jahren beteiligt. Teilweise seien sie miteinander verwandt. Warum es zu dem Streit kam, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Nach Polizeiangaben ging es möglicherweise um Drogen. Die Männer seien vorläufig festgenommen worden.