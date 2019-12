Hamburg (dpa/lno) - Sie sollen ihre Opfer am Hamburger Hauptbahnhof mehrfach ins Gesicht geschlagen und eines bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben: Wenige Stunden nach Beginn einer Öffentlichkeitsfahndung haben sich zwei Tatverdächtige der Polizei gestellt. Die beiden 35 und 38 Jahre alten Männer aus Schleswig-Holstein hätten keine Aussage gemacht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.

Die beiden Deutschen seien wieder auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlägen. Zuvor hatte die Bundespolizei am Montagmittag Fotos von zwei Männern veröffentlicht und um Hinweise gebeten.

Die Gesuchten werden demnach verdächtigt, im Mai spätabends vor einem Schnellrestaurant in der Wandelhalle des Bahnhofs zwei junge Männer attackiert zu haben. Diese erlitten erhebliche Verletzungen, darunter ein offenes Schädelhirntrauma, Hirnblutungen und Gesichtsfrakturen.

Ebenfalls am Montag hatte die Polizei Hamburg mit Fotos aus einer Überwachungskamera die Suche nach drei Männern begonnen, die im Juli in Wandsbek einen 19-Jährigen verletzt und ausgeraubt haben sollen. Auch hier wurden drei 19-Jährige aus Hamburg-Billstedt am Dienstag identifiziert. Einer der Männer hatte sich gestellt. Die Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Drei blieben jedoch aus Mangel an Haftgründen auf freiem Fuß, teilte die Polizei mit.