Hamburg (dpa/lno) - Das Sicherheitspersonal der Hamburger Hochbahn hat in den vergangenen Jahren Dutzende tätliche Angriffe hinnehmen müssen. Im Jahr 2018 zählte das Verkehrsunternehmen 86 Zwischenfälle, im ersten Halbjahr 2019 schon 59, wie aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz hervorgeht. In den beiden Vorjahren wurden deutlich weniger Angriffe registriert, und zwar 51 in 2017 und 56 in 2016.