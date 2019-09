Geldbote in Hamburg-Billstedt überfallen

Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Täter haben in Hamburg-Billstedt einen Geldboten überfallen und die Tageseinnahmen eines Getränkemarkts geraubt. Der 48 Jahre alte Geldbote habe am Montagmorgen im Stadtteil Billbrook das Geld abgeholt und mit einem Wagen nach Billstedt gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er dort auf einem Restaurantparkplatz sein Fahrzeug verließ, schlugen zwei Täter auf dem Gehweg auf ihn ein und entrissen ihm die Umhängetasche mit dem Bargeld. Anschließend flüchteten die Räuber mit einer hellen Limousine, die von einem dritten Täter gefahren wurde.