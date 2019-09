Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat am Flughafen in Hamburg einen von der Staatsanwaltschaft gesuchten Mann festgenommen. Beim Überprüfen der Daten des 44-Jährigen habe sich herausgestellt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen gesucht werde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil er die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 210 Euro nicht bezahlen konnte, rief er seine Mutter an. Diese zahlte die Strafe am Dienstag dann bei einer Polizeistation und der Mann konnte weiterreisen.