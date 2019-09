Hamburg (dpa/lno) - Der Diensthund "Balu" hat in Hamburg-Poppenbüttel einen Roller-Dieb geschnappt. Dabei wurde der 29-Jährige leicht am Bein verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein 18 Jahre alter Komplize wurde kurze Zeit später ebenfalls festgenommen. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als sie sich am frühen Samstagmorgen an dem Roller zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen.