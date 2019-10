Hamburg (dpa) - Nach dem Brandanschlag auf ein Auto vor dem Haus des Chefs der Hamburger Senatskanzlei, Jan Pörksen (SPD), hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Der Anschlag geschah bereits in der Nacht zu Dienstag. Es liege auch ein Bekennerschreiben vor, sagte am Samstag ein Sprecher der Hamburger Polizei. Zunächst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Samstag) berichtet. Danach kündigten in dem Schreiben Unbekannte mit den Worten "Wir greifen nun die Köpfe der Hamburger Stadtregierung an" weitere Attacken an.

Das Auto gehöre allerdings nicht Pörksen oder seiner Frau Anke, der Sprecherin von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), sondern einem anderen Bewohner des Hauses. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.