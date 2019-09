Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die am Samstagabend einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld überfallen haben. Nach ersten Erkenntnissen betraten die maskierten Täter den Supermarkt im Bahrenfelder Kirchenweg und forderten von einer 48-jährigen Kassiererin die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der beiden bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe. Die Angestellte und ein 31-jähriger Mitarbeiter, der sich an der Kasse aufhielt, reagierten nicht auf die Forderung. Als der 31-Jährige zu seinem Handy griff, flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Geschäft in Richtung des S-Bahnhofs Bahrenfeld. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.