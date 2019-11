Hamburg (dpa/lno) - Ein Betrunkener hat vor einem Einkaufszentrum in Hamburg-Horn einen 59-jährigen Vater und dessen 19-jährigen Sohn mit einer Machete und einer Softairwaffe bedroht. Die beiden Männer konnten den Angreifer am späten Montagabend mit Stöcken abwehren, bis die Polizei eintraf, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Die Polizei sei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz gewesen, da zunächst von einer scharfen Waffe ausgegangen worden sei. Der Auseinandersetzung war demnach ein Streit am Nachmittag vorausgegangen, der dann kurz vor Mitternacht eskalierte. Der 53-jährige Täter, der als verhaltensauffällig beschrieben wurde, sei vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.