Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brand eines Baggers in der Nähe des S-Bahnhofs Landungsbrücke in Hamburg-Neustadt hat die Polizei drei Verdächtige vorläufig festgenommen. Die 15 und 19 Jahre alten Männer und die 18 Jahre alte Frau sollen Donnerstagabend die Baumaschine angezündet sowie mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien begangen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Bagger wurde bei dem Brand komplett zerstört. Im Umfeld des Brandortes soll die Gruppe außerdem Graffiti gesprüht und an einem Bauzaun ein großes Transparent aufgehängt haben.

Bei der Fahndung nach den Tätern fielen die drei Verdächtigen den Angaben nach durch frische Farbflecken an den Händen und an der Kleidung auf. Außerdem stellten die Beamten Farbspraydosen, bei dem 15-Jährigen einen Teleskopschlagstock und bei dem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe mit Munition sicher. Gegen die beiden jungen Männer läuft nun ein Verfahren wegen des möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.