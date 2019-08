Hamburg (dpa/lno) - Nach dem sexuellen Überfall auf eine Joggerin am Sonntagmorgen in Hamburg-Wilhelmsburg prüft die Polizei, ob der Angreifer eine ähnliche Tat bereits im April begangen hat. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nur wenige hundert Meter entfernt hatte damals ein Mann eine 78-Jährige in sexueller Absicht überfallen. Die Frau war am 23. April im Inselpark angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte. Sie wehrte sich, woraufhin der Täter von ihr abließ und mit ihrer Gürteltasche flüchtete. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.