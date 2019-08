Hamburg (dpa/lno) - Fahnder von Polizei und Zoll haben im Hamburger Hafen 700 Kilo Kokain sichergestellt. Das Rauschgift sei in Bananenkartons versteckt gewesen und bereits am 6. April dieses Jahres entdeckt worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Nach Sicherstellung des Kokains hätten die Fahnder den Container wieder in den Wirtschaftskreislauf gegeben und ihn weiter beobachtet. Die Ermittlungen führten zu insgesamt neun Verdächtigen, von denen den Angaben zufolge mehrere in Untersuchungshaft sitzen.