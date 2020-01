39-Jähriger nach Einbruch in Hamburg-Blankenese verhaftet

Hamburg (dpa/lno) - Ein 39-Jähriger ist nach einem Einbruch im Hamburger Stadtteil Blankenese verhaftet worden. Er wird verdächtigt, am 9. Dezember 2019 in ein Haus in der Straße Kuulsbarg eingebrochen zu sein. Der Mann soll über zusammengestellte Terrassenmöbel auf das Dach des Einfamilienhauses geklettert sein.

Dort soll er mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und Gold- und Silberschmuck aus dem Haus gestohlen haben. Beim Einstieg in das Haus soll sich der 39-Jährige jedoch an der eingeschlagenen Scheibe verletzt haben. Die Untersuchung der Blutspuren führte schließlich zur Identifizierung des Verdächtigten.