Halle (dpa/sa) - In Halle hat ein Mann mit einem gestohlenen Wagen einen Unfall gebaut. Das Fahrzeug wurde am Samstagmorgen als gestohlen gemeldet, wenig später fuhr der Dieb auf ein anderes Fahrzeug auf, dessen Fahrer dabei verletzt wurde, wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte. Der 18 Jahre alte Täter flüchtete zu Fuß, wurde aber von Polizisten gestellt. Am gestohlenen Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro, der Schaden am anderen Auto wurde auf 10 000 Euro geschätzt.