Erfurt/Halle/Saale (dpa/th) - Die Thüringer Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale vor Spekulationen im Internet gewarnt. "Wir bitte euch, Spekulationen in Netz zu unterlassen. Alle Hinweise direkt an die 110", twitterte die Thüringer Polizei am Mittwoch. Zudem forderte sie dazu auf, in Halle die Ansagen der Polizei zu beachten. Ähnlich äußerte sich die sächsische Polizei auf Twitter.

Neben den Schüssen in Halle wurde auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) vor Schusswaffengebrauch gewarnt. Menschen sollen Gebäude und Wohnungen nicht verlassen, hieß es in der offiziellen Information.