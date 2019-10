Halle (dpa) - Ein Schwarzfahrer auf dem Weg nach Halle hat einen Zugbegleiter beleidigt und bespuckt. Das teilte die Bundespolizei Magdeburg am Donnerstag mit. Der 24-Jährige fuhr am Dienstag ohne Ticket von Sandersleben nach Halle. Als der Zugbegleiter ihn vor die Wahl stellte, ein Ticket zu kaufen oder den Zug zu verlassen, bot ihm ein Mitreisender das fehlende Kleingeld an. Trotzdem beschimpfte der Mann den Zugbegleiter und spuckte ihm ins Gesicht. Mitreisende gingen dazwischen. In Halle stellte die Polizei den Mann und stellte Anzeige wegen Schwarzfahren, Beleidigung und Körperverletzung.