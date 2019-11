Halle (dpa/sa) - Ein 29-Jähriger steht von heute an (8.30 Uhr) in einem Mordprozess wegen 34 Messerstichen auf seine damalige Verlobte vor Gericht. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, die Tat aus niederen Beweggründen verübt zu haben, teilte das Landgericht Halle mit. Er soll die 18-Jährige getötet haben, weil sie sich von ihm trennen wollte. Die Afghanin wurde mit Messerstichen übersät in einer Plattenbau-Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums gefunden. Sie starb noch am gleichen Tag.

Der tatverdächtige Afghane befand sich anschließend auf der Flucht, die Polizei konnte ihn am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main festnehmen. Dort soll er laut Gericht die Tat eingeräumt haben. Bislang sind fünf Verhandlungstermine angesetzt. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.