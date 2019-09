Halle/Mülheim (dpa/sa) - In Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen ist ein mutmaßlicher Hehler festgenommen worden, der ein in Halle unterschlagenes Wohnmobil verkaufen wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Fahrzeug bereits im August den Vermietern nicht zurückgegeben worden. Diese entdeckten kurz darauf, dass ihr Wohnmobil bei einem Online-Portal zum Verkauf anboten wurde. Sie vereinbarten einen Besichtigungstermin und informierten gleichzeitig die Polizei. Am vereinbarten Treffpunkt warteten Beamte auf den Verkäufer. Sie stoppten das Wohnmobil und nahmen einen 34-Jährigen aus Oberhausen fest.