Halle/Bitterfeld/Halberstadt (dpa/sa) - Gleich mehrere Bedienstete der Bahn sind am Wochenende angegriffen und beleidigt worden. So schubsten zwei 31 und 35 Jahre alten Männer am Sonntag eine Zugbegleiterin in einer Regionalbahn zwischen Halle-Nietleben und Halle-Hauptbahnhof,. als die Frau einen Streit schlichten wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem beleidigten die Männer die Frau. Sie wurden von der Polizei im Hauptbahnhof Halle in Empfang genommen.