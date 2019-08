Halle (dpa/sa) - In Halle ist ein 29-Jähriger von einem Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Laut Zeugen griff der Täter den Mann nahe des S-Bahnhofs Rosengarten in der Nacht zum Sonntag mit einem Hiebwerkzeug an, berichtete die Polizei in Halle. Das Opfer, das aus der Saalestadt kommt, wurde mit erheblichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.