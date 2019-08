Halle (dpa/sa) - Ein 15 Jahre alter Ausreißer ist mit täuschend echten Waffen am Hauptbahnhof in Halle erwischt worden. Die Polizei war am Sonntagabend gerufen worden, weil der 15-Jährige und ein 14-Jähriger ohne Fahrkarte in einer Bahn unterwegs gewesen sein sollen, teilte die Bundespolizei am Montag in Magdeburg mit. Im Rucksack des 15-Jährigen fanden die Bundespolizisten drei Spielzeug- und drei Waffen, die täuschend echt aussahen. Selbst ein geübtes Auge habe es im Notfall schwer, diese sogenannten Anscheinswaffen von echten Waffen zu unterscheiden.