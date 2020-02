Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt haben Unbekannte 22 laufende Meter einer Grundstücksumfriedung in Brand gesetzt. Sie zündeten in der Nacht zum Sonntag diverse Koniferen und einen Palisadenzaun an, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Alles wurde völlig zerstört. Zwei in der Nähe abgestellte Autos wurden durch herumfliegende Funken beschädigt.