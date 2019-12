Halberstadt (dpa/sa) - Diebe haben aus einem Hotel in Halberstadt (Landkreis Harz) einen Tresor gestohlen. Der oder die Unbekannten verschafften sich in der Nacht zu Montag Zutritt zu dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Anschließend montierten sie den Safe aus einer Wand und nahmen ihn mit. Wie viel Bargeld in dem Tresor war, nannte die Polizei nicht. Beamte sicherten am Tatort Spuren.