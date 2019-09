Hahnstätten (dpa/lrs) - Unbekannte haben einen 67-Jährigen in seiner Wohnung in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) überwältigt und ausgeraubt. Der Mann sei in der Nacht gefesselt und mit leichten Gesichtsverletzungen in seiner Wohnung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er sei vermutlich geschlagen worden. Der Mann habe angegeben, dass mehrere bewaffnete Täter ihm Bargeld und Handys gestohlen hätten. Ersten Erkenntnissen zufolge kamen die Täter durch die offene Wohnungstür. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.