Festnahmen in Rockerszene: SEK-Einsätze in mehreren Städten

Hagen (dpa/lnw) - Ermittler haben bei einem Einsatz in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sechs Männer aus der höheren Führungsebene der Rockergruppierung "Bandidos" festgenommen. Am frühen Dienstagmorgen wurden Objekte in Dortmund, Schwerte, Castrop-Rauxel, Herne, Gelsenkirchen, Wuppertal und Schermbeck gestürmt und durchsucht, wie ein Sprecher der Polizei Hagen sagte. Die Behörde leitete den Einsatz. Rund 240 Polizisten waren im Einsatz.

Auch Spezialeinsatzkommando-Kräfte (SEK) waren an der Aktion beteiligt. Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, auch eine halbautomatische Schusswaffe. Insgesamt seien rund 240 Beamte im Einsatz gewesen. In Dortmund wurde ein Panzerfahrzeug mit Räumschild genutzt, um ein Tor zu öffnen.

Den Festgenommenen im Alter von 36 bis 56 Jahren werde die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Gegen zwei der Männer hätten bereits Haftbefehle bestanden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Einsatz berichtet.

Laut Mitteilung der Polizei waren Hintergrund der Aktion Auseinandersetzungen zwischen zwei Rockergruppen in Hagen in den vergangenen Jahren.