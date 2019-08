Hagen (dpa/lnw) - Der große Coup war es nicht. Unbekannte haben sich laut einer Polizeimeldung in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zugang zu einer Realschule in Hagen verschafft. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten schließlich aus dem Zimmer des Schul-Rektors ein Sparschwein - mit 15 Euro. Der Schaden an der Eingangstür der Schule im Stadtteil Haspe überstieg den Wert der Beute um das 25-fache, wie die Polizei am Samstag mitteilte.