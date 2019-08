Thaleischweiler-Wallhalben (dpa/lrs) - In der Pfalz sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach einem in Bayern aus der Psychiatrie geflüchteten Sexualstraftäter. Nach ihm wird öffentlich gefahndet. Es habe zahlreiche Hinweise von Bürgern gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde zuletzt in der Südwestpfalz vermutet.