Artikel per E-Mail versenden

Schwerin/Güstrow (dpa/mv) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 79-jährigen Rentnerin in Güstrow hat das Innenministerium bestätigt, dass der mutmaßliche Täter im Mai abgeschoben werden sollte. Die Abschiebung scheiterte jedoch an fehlenden Papieren, wie eine Ministeriumssprecherin am Dienstag sagte. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Demnach war der Ukrainer seit März ausreisepflichtig.

Der 43-Jährige hatte nach der Tat vorige Woche ein Geständnis abgelegt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt. Die AfD kritisierte, dass der Mann nicht in Abschiebehaft genommen worden war. "Die schockierende Tat von Güstrow zeigt, dass Abschiebungshaft in Mecklenburg-Vorpommern vermutlich ein Leben gerettet hätte", erklärte der asylpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Horst Förster.