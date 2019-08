Mutmaßliche Geldautomatensprengung in Bankfiliale in Güstrow

Güstrow (dpa/lno) - In Güstrow ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Angriff auf eine Bankfiliale gekommen. Vermutet werde die versuchte Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Einsatzkräfte seien vor Ort, könnten die Bankfiliale aus Sicherheitsgründen momentan allerdings noch nicht betreten. Die Polizei konnte bisher keine Angaben zu Tatverdächtigen oder der Schadenshöhe machen.