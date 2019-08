Großenkneten (dpa/lni) - Ein stark betrunkener Autofahrer ist von der Polizei in Großenkneten im Landkreis Oldenburg erwischt worden. Den Beamten sei bei einer Routinekontrolle am Montagmorgen ein starker Alkoholgeruch im Auto aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Dem 49-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.