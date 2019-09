Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Die Polizei hat im südhessischen Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und mehr als zehn Kilogramm Marihuana und andere Drogen gefunden. Der Verkaufswert der Drogen werde auf insgesamt über 100 000 Euro geschätzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Die Beamten hatten am Donnerstag die Wohnung eines 33-Jährigen erfolgreich nach Drogen untersucht. Dabei geriet ihnen auch ein 28-Jähriger in die Fänge. In dessen Fahrzeug entdeckten sie kiloweise Marihuana. Beide Männer wurden in Untersuchungshaft gebracht.