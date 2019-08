Grimma (dpa/sn) - Unbekannte haben das Rathaus in Grimma (Landkreis Leipzig) mit Farbe und Fäkalien beschmiert. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte.

Auf der linken Internetplattform "indymedia.org" tauchte am Freitagmorgen ein vermeintliches Bekennerschreiben auf. Dort wurde als Grund für die Tat eine AfD-Wahlveranstaltung am Freitagabend im Rathaus genannt. Das Schreiben werde bei den Ermittlungen berücksichtigt, sagte ein Polizeisprecher.

Zu der Veranstaltung am Abend wird auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet. Es sind Gegenproteste angekündigt. Bereits am Donnerstag hatten Hunderte Menschen in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) mit einer friedlichen und bunten Kundgebung gegen einen Wahlkampfauftritt von Höcke protestiert. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.