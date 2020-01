Grimma (dpa/sn) - Zwei Hunde sind im Landkreis Leipzig ausgebüxt und haben zwei Gänse getötet. Die Vierbeiner seien am Dienstag in Grimma nicht oder nicht ausreichend angeleint gewesen, teilte die Polizei in Leipzig am Mittwoch mit. Sie gelangten auf ein fremdes Grundstück und bissen dort die Vögel tot. Deren Besitzer habe Anzeige erstattet. Die Beamten ermitteln den Angaben nach wegen Sachbeschädigung.