Greiz (dpa/th) - Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Greiz im Südosten Thühringens hat die Polizei Drogen und Waffen sichergestellt sowie einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte hatten eigentlich nach einem anderen Verdächtigen gesucht, diesen aber nicht gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der stattdessen angetroffene 33-Jährige habe "diverse Drogen" bei sich gehabt. Noch am Dienstag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben etwa zu den gefundenen Waffen machte die Polizei nicht. Ein Sprecher war am Dienstag zunächst nicht zu erreichen.