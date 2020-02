Grafenau (dpa/lby) - Ein Mutter-Sohn-Duo ist nach zahlreichen Diebstählen von Dekorationsgegenständen an Häusern gefasst worden. Seit neun Monaten haben die beiden vor allem Dekoartikel von Hauseingängen und Terrassen in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag schon seien die 42-Jährige und ihr 16-jähriger Sohn auf frischer Tat ertappt worden. Ein Nachbar hatte ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt, in dem die Polizei Mutter und Sohn mit Diebesgut vorfand. Viele vermisste Gegenstände wurden in dem Haus der beiden gefunden. Die Polizei geht von über 40 Taten aus.