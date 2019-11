Gotha (dpa/th) - Nachdem ein 29 Jahre alter Mann in Gotha aus dem Fenster eines Wohnheimes stürzte, ist gegen einen Gleichaltrigen Haftbefehl erlassen worden. Er werde des versuchten Totschlags verdächtigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das mutmaßliche Opfer wurde am 9. November schwer verletzt in Gotha vor einem Wohnheim gefunden. Er war aus einem Fenster im vierten Obergeschoss gestürzt - und überlebte. Laut Polizei ist der Mann inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelte den Verdächtigen und nahm ihn am 19. November vorläufig fest. Einen Tag später wurde der Haftbefehl erlassen, was die Polizei erst am Mittwoch bekannt machte. Ihm wird vorgeworfen, den Gleichaltrigen aus dem Fenster gestoßen zu haben.